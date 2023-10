Policjanci zatrzymali 20-latka w związku z zabójstwem w Sławęcinie Data publikacji 19.10.2023 Powrót Drukuj Jasielscy policjanci interweniowali w jednym z domów w Sławęcinie, gdzie ujawnili ciało kobiety oraz rannego mężczyznę. Na miejscu prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora, które mają na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. Około godziny 22.00, policjanci zatrzymali osobę podejrzaną o dokonanie zabójstwa, która wcześniej uciekła z miejsca.

Wczoraj około godziny 14.30, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jaśle otrzymał zgłoszenie o rannej kobiecie w miejscowości Sławęcin. Na miejsce skierował policjantów z Posterunku Policji w Skołyszynie.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze, w jednym z domów w Sławęcinie, ujawnili ciało 44-letniej kobiety. Zastali również rannego 46-latka. Mężczyzna w związku z odniesionymi obrażeniami został przetransportowany do jasielskiego szpitala.

Przez wiele godzin, na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Funkcjonariusze wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Jaśle oraz z udziałem biegłego lekarza sądowego.

Równocześnie prowadzone były działania poszukiwawcze, za osobą podejrzaną o dokonanie zabójstwa. W poszukiwaniach brali udział policjanci, nie tylko z jasielskiej komendy, ale także funkcjonariusze z KWP w Rzeszowie, OPP w Rzeszowie, KPP w Przeworsku, KMP w Krośnie i KPP w Sanoku. Również strażacy z PSP w Jaśle włączyli się w poszukiwania 20-latka.

Do działań poszukiwawczych funkcjonariusze wykorzystali drony oraz psy tropiące. Około godziny 22.00, na terenie gminy Jasło, policjanci zatrzymali młodego mężczyznę, który wcześniej zbiegł z miejsca zdarzenia.

20-latek został doprowadzony do jasielskiej komendy, a następnie trafił do policyjnego aresztu, w którym oczekiwał będzie na wykonanie z nim dalszych czynności. W momencie zatrzymania był trzeźwy. Została mu pobrana krew do badań na zawartość środków zabronionych.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jaśle.

(KWP w Rzeszowie / kp)

