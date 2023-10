Odpowie za fałszywy alarm Data publikacji 19.10.2023 Powrót Drukuj Do 8 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który powiadomił o rzekomym ładunku wybuchowym na jednej z Hali Widowiskowej w Katowicach. W wyniku szybkiej reakcji i podjętych przez jastrzębskich policjantów działań mężczyzna został ustalony i zatrzymany. Teraz odpowie przed sądem.

W poniedziałek (16.10.2023) około godziny 17:30 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju otrzymał zgłoszenie, że na numer alarmowy 112 wpłynęła wiadomość e-mail, iż na jednej z Hali Widowiskowej w Katowicach zostanie podłożony ładunek pirotechniczny.



Godzinę zajęło jastrzębskim stróżom prawa zatrzymanie 38-latka. W toku podjętych czynności przez policjantów ustalono adres, gdzie może przebywać autor przesłanej wiadomości. W chwili zatrzymania mężczyzna nie odpowiadał na zadawane pytania, kontakt z nim był utrudniony. W trakcie przeszukania nie ujawniono żadnych niebezpiecznych ładunków, jednakże zabezpieczono środki narkotyczne. Jastrzębianin usłyszał zarzut fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu, które zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności oraz posiadania środków odurzających. Dzisiaj został doprowadzony do prokuratury. Oskarżyciel objął podejrzanego policyjnym dozorem, zobowiązując go do stawiennictwa w jastrzębskiej jednostce dwa razy w tygodniu.



Policjanci przestrzegają przed takimi ”żartami” i przypominają o konsekwencjach prawnych. Zgodnie z art. 224a kodeksu karnego, kto, wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, lub mieniu w znacznych rozmiarach, lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

( KWP w Katowicach / kp)

