Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany Data publikacji 19.10.2023 Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Łobzie zatrzymali 34-letniego mężczyznę, poszukiwanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości w związku z popełnionymi przestępstwami na terenie Niemiec. Okazało się, że to nie koniec jego problemów.

Do zatrzymania doszło na terenie gminy Resko. 34-latek był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości, a ponadto na podstawie listu gończego oraz nakazu doprowadzenia do zakładu karnego, wydanego przez polskie organy ścigania. W trakcie zatrzymania policjanci znaleźli przy mężczyźnie narkotyki w postaci suszu roślinnego.

Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie będzie oczekiwał na decyzję sądu co do jego ekstradycji.