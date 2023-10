Podziękowania dla policjantów za zatrzymanie sprawcy innej czynności seksualnej Powrót Drukuj Do Komendy Miejskiej Policji w Lublinie wpłynęły podziękowania od rodziców dziewczynki, wobec której 31-latek dopuścił się innej czynności seksualnej. Docenili oni zaangażowanie kryminalnych i szybkie zatrzymanie sprawcy. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Do zdarzenia doszło pod koniec września na Placu Litewskim w Lublinie. Jak wynika z ustaleń policjantów do małoletniej poniżej 15 roku życia siedzącej na ławce i czekającej na koleżankę przysiadł się obcy mężczyzna. Najpierw zaczepiał ją słownie, a kiedy chciała odejść, dopuścił się wobec niej innej czynności seksualnej poprzez dotykanie miejsc intymnych. Przestraszona dziewczyna uciekła. O zdarzeniu została powiadomiona Policja.

Sprawą zajęli się kryminalni z 1 Komisariatu Policji w Lublinie wraz z kryminalnymi z KMP w Lublinie. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego o ten czyn 31-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa doprowadzenia do innej czynności seksualnej osoby małoletniej poniżej 15 lat. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. 31-latkowi grozi teraz kara nawet do 15 lat więzienia.

Działania policjantów, którzy brali udział w zatrzymaniu, została doceniona przez rodzinę dziewczynki. Do Komendy Miejskiej Policji w Lublinie wpłynęły podziękowania, w których rodzice docenia szybkie i zdecydowane działania lubelskich policjantów.