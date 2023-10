W czasie wolnym od służby ewakuował poszkodowanego w wypadku kierowcę, którego samochód zaczął się palić. Data publikacji 19.10.2023 Powrót Drukuj O tym, że policjantem jest się również poza służbą doskonale wie st. post. Maksymilian Zuba z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, który w miniony weekend, będąc w czasie wolnym od służby był świadkiem groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Policjant widząc samochód, który wjechał do głębokiego rowu i zaczął się palić od razu zareagował, ewakuował poszkodowanego kierowcę w bezpieczne miejsce, udzielał mu pomocy medycznej i sprawnie zabezpieczył miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu swoich kolegów z patrolu i służb ratunkowych.

Policjantem jest się nie tylko podczas służby, ale również poza nią. Doskonałym przykładem na potwierdzenie tych słów jest postawa policjanta słupskiej drogówki st. post. Maksymiliana Zuby, który w minioną sobotę jadąc ulicą Gdańską w kierunku Słupska zauważył samochód, który wpadł w poślizg, wjechał na pas zieleni i wpadł do głębokiego, przydrożnego rowu.



Funkcjonariusz zawrócił, aby jak najszybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia. Widząc, że na chodniku, kilkanaście metrów od rozbitego samochodu, stoi kobieta, która również była świadkiem tego wypadku poprosił ją o wezwanie służb ratunkowych. Policjant zauważył, że obok palącego się już samochodu leży poszkodowany kierowca, który nie może samodzielnie wyjść z głębokiego rowu. Starszy post. Maksymilian Zuba szybko zbiegł do tego mężczyzny, złapał go pod pachy i ewakuował w bezpieczne miejsce. Następnie wrócił do płonącego pojazdu, aby sprawdzić, czy wewnątrz nie ma innych osób. Strażacy, którzy przyjechali po chwili na miejsce ugasili samochód, a załoga karetki pogotowia zaopiekowała się kierowcą, który uskarżał się na silny ból nóg i klatki piersiowej. Funkcjonariusz przekazał swoim kolegom z patrolu informacje dotyczące przebiegu i okoliczności tego zdarzenia i po upewnieniu się, że jego uczestnik jest pod dobra opieką, odjechał w stronę Słupska.

Słupscy policjanci każdego dnia udowadniają, że służba w Policji nie jest zwykłą pracą. Niezależnie, czy są na służbie, czy mają dzień wolny, reagują na niebezpieczne sytuacje, ratują ludzkie życie i zatrzymują sprawców przestępstw.