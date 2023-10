Policjanci narażając własne życie, ewakuowali kobietę z płonącego mieszkania

Data publikacji 19.10.2023

Policjanci jako pierwsi zjawili się na miejscu pożaru, który wybuchł w jednym z bloków w Lubinie. Mundurowi bez chwili wahania weszli do trawionego przez płomienie mieszkania, w którym panowało ogromne zadymienie. W jednym z pokoi odnaleźli właścicielkę, schorowaną 66-letnią kobietę, którą wyprowadzili na zewnątrz. Następnie funkcjonariusze wrócili do budynku, aby zaalarmować pozostałych mieszkańców i pomóc im opuścić swoje mieszkania. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala. Wstępnie ustalono, że przyczyną pożaru mógł być żar z papierosa. Śledczy będą teraz dokładnie ustalać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.