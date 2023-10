23-latek zabił kota ze szczególnym okrucieństwem – za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności Data publikacji 19.10.2023 Powrót Drukuj Kryminalni z Wejherowa ustalili tożsamość i zatrzymali sprawcę znęcania się nad kotem. 23-latek m.in. kopał zwierzę i uderzał nim o ziemię w następstwie tego okrutnego zachowania zwierzę poniosło śmierć. Mężczyzna odpowie za zabicie kota ze szczególnym okrucieństwem. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator objął 23-latka dozorem.

Kilka dni temu policjanci otrzymali zgłoszenie o uśmierceniu kota. Kryminalni, którzy pracowali nad tą sprawą ustalili, że sprawcą przestępstwa jest 23-latek, który nie ma stałego miejsca zamieszkania. Dzięki dobremu rozpoznaniu kryminalni z wejherowskiej komendy bardzo szybko ustalili aktualne miejsce pobytu mężczyzny i go zatrzymali.

Martwe zwierzę zostało zabezpieczone i zbadane na sekcji. Okazało się, że kot miał liczne obrażenia wewnętrzne. Jak ustalono, sprawca rzucał zwierzęciem, kopał je i uderzał okrucieństwo sprawcy spowodowało długotrwałe cierpienia i śmierć kota.

Mężczyzna został doprowadzony przez policjantów do jednostki Policji, przesłuchany i ogłoszono mu zarzut zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Wobec 23-latka prokuratura zastosowała policyjny dozór.

( KWP w Gdańsku / kc)