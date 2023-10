Podejrzani o zabójstwo w rękach Policji Data publikacji 19.10.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze bardzo szybko wpadli na trop sprawców śmiertelnego postrzelenia mężczyzny w Żyrardowie. W trakcie zatrzymania 2 podejrzanych o zabójstwo, została wykorzystana broń służbowa. Wczoraj sąd aresztował mężczyzn na trzy miesiące. Grozi im dożywocie.

12 października dyżurny żyrardowskiej komendy został powiadomiony, że w Żyrardowie na ul. Kilińskiego został znaleziony mężczyzna z ranami postrzałowymi klatki piersiowej i miednicy. Pomimo przeprowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej m.in. przez przybyłych na miejsce policjantów, 42-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Ze wstępnym ustaleń wynikało, że doszło do zabójstwa. Przeprowadzono oględziny, podczas których policyjni technicy skrupulatnie zabezpieczyli wszelkie możliwe ślady kryminalistyczne. Wielogodzinna, intensywna praca żyrardowskich policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy m.in. z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie doprowadziły do wytypowania osób, które mogły mieć związek z tym zdarzeniem.

16 października na ulicy jednego z żyrardowskich osiedli zatrzymano osoby, które poruszały się samochodem. W trakcie czynności policjanci wykorzystali broń służbową. Ostatecznie zgromadzone dowody, w tym skrupulatnie wykonane oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchania świadków oraz ekspertyzy biegłych pozwoliły na przedstawienie zarzutów 2 mieszkańcom Żyrardowa w wieku 40 i 31 lat. Jak wynika z ustaleń, sprawcy znali swoją ofiarę. Pomiędzy mężczyznami doszło do konfliktu, którego tragicznym finałem było zastrzelenie 42-latka. Obaj podejrzani usłyszeli zarzut zabójstwa, za co grozi kara nawet dożywotniego więzienia. Decyzją sądu na 3 miesiące trafili do aresztu.