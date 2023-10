Policjanci zlikwidowali nielegalną plantację konopi Data publikacji 20.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego raciborskiej komendy zajmujący się przestępczością narkotykową zatrzymali 38-letniego mieszkańca Raciborza, który uprawiał nielegalne konopie. Śledczy zabezpieczyli około 72 sztuk krzewów oraz ponad 36 kilogramów suszu roślinnego. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

W poniedziałek (16.10.2023) raciborscy kryminalni w wyniku czynności operacyjnych uzyskali informację, że między miejscowością Kietrz a miejscowością Gródczanki na polach uprawnych znajduje się nielegalna plantacja konopi indyjskich. Kryminalni na miejscu zabezpieczyli około 72 sztuk krzewów, o wysokości blisko 2 metrów każdy. Policjanci bardzo szybko ustalili plantatora. Okazał się nim być 38-letni mieszkaniec Raciborza. Śledczy ustalili, że w starym budynku na strychu mężczyzna gromadził też znaczną ilość roślin konopi wiszących na sznurkach, które przeznaczone były do wytworzenia marihuany. W sumie zabezpieczono w budynku ponad 36 kilogramów suszu roślinnego. 38-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzut uprawy i wytwarzania środków odurzających. Na wniosek śledczych i prokuratury, sąd aresztował 38-latka. Za to przestępstwo grozi mu kara do 8 lat więzienia.