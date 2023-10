Zabezpieczyliśmy 26 kg marihuany Data publikacji 20.10.2023 Powrót Drukuj Ponad 26 kilogramów ziela konopi indyjskich ujawnili chełmscy policjanci w jednej z altanek działkowych w Chełmie. Rozłożone na półkach ziele znajdowało się w różnej fazie suszenia i było akurat doglądane przez trzech znajdujących się tam mężczyzn. Dzisiaj dwóch 26-latków i ich 29-letni kompan zostaną doprowadzeni do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu. Odpowiedzą za wytwarzanie i posiadanie znacznej ilości środków odurzających.

Chełmscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspierani przez kryminalnych w środę (18.10.2023) udali się na teren ogródków działkowych w Chełmie. Z posiadanych informacji wynikało, że mogą się tam znajdować znaczne ilości narkotyków.



Przypuszczenia policjantów potwierdziły się, kiedy weszli do jednej z małych altanek. Tam ich oczom ukazał się szereg półek, na których przy sztucznym oświetleniu suszyło się ziele konopi indyjskich. Znajdowały się one w różnej fazie suszenia. Rośliny znajdowały się w również w pudłach na podłodze. Łącznie policjanci zabezpieczyli 26 kilogramów tego ziela, a także sprzęt służący do wytwarzania narkotyków. Na miejscu zatrzymali też trzech przebywających tam mężczyzn, którzy byli kompletnie zaskoczeni niespodziewaną wizytą funkcjonariuszy.

Zatrzymani mężczyźni w wieku 26 -29 lat trafili na komendę. Na poczet przyszłych kar zabezpieczone zostały od nich pieniądze.

Dzisiaj zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.



Za posiadanie i wytwarzanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.



( KWP w Lublinie / kp)