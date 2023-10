Usiłowali okraść i zaatakowali kuriera. Kryminalni ze Słupska zatrzymali kobietę i mężczyznę w związku z kradzieżą rozbójniczą Data publikacji 20.10.2023 Powrót Drukuj Nawet 10 lat więzienia grozi 27-letnimu mężczyźnie i 41-letniej kobiecie, którzy wczoraj koło południa wykorzystali nieuwagę kuriera i usiłowali ukraść z jego samochodu paczki i plecak. Kiedy mężczyzna zorientował się, że jest okradany para słupszczan, aby utrzymać się w posiadaniu nie swoich rzeczy, zaatakowała go butelką i uciekła. Działania słupskich kryminalnych doprowadziły do szybkiego zatrzymania sprawców tego przestępstwa.

Wczoraj chwilę po godzinie 12:00 policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku otrzymali zgłoszenie o kradzieży rozbójniczej, do której doszło w centrum Słupska. Na miejsce od razu pojechali słupscy policjanci, którzy ustalili, że rozwożący paczki kurier zaparkował samochód, przed jednym z punktów handlowych. Mężczyzna nie domknął w pojeździe drzwi i wszedł do sklepu, aby zostawić tam paczki. Zaparkowanym busem zainteresowali się przechodzący obok kobieta i mężczyzna, którzy zaczęli wyciągać z samochodu paczki i chowali je w pobliskich krzakach. Następnie zabrali z samochodu plecak i zaczęli chować do środka wyciągnięte wcześniej z pojazdu paczki. Gdy zaalarmowany przez świadków kurier wyszedł ze sklepu, podbiegł do stojącego w krzakach mężczyzny, aby odzyskać skradzione przedmioty, wtedy kobieta uderzyła go w głowę butelką i para uciekła.



Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku oraz kryminalni z Komisariatu Policji I, którzy zebrali szereg szczegółowych informacji dotyczących tego zdarzenia. Mundurowi przeanalizowali zapisy kamer okolicznego monitoringu i wytypowali dwie osoby, które miały związek z tym przestępstwem. Niespełna dwie godziny później funkcjonariusze zatrzymali 27-letniego mężczyznę i 41-letnią kobietę, którzy zostali przewiezieni na komendę, gdzie mundurowi prowadzili nimi dalsze czynności procesowe. Następnie oboje zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury. Za kradzież rozbójniczą grozi do 10 lat pozbawienia wolności.



( KWP w Gdańsku / kp)