#Halo! Tu cyberbezpieczny Senior! Data publikacji 20.10.2023 Powrót Drukuj Osoby starsze, które urodziły się i dorastały w czasach, kiedy nie było dostępu do Internetu i smartfonów, często nie zdają sobie sprawy, jak łatwo oszuści mogą wykorzystać telefony komórkowe (lub stacjonarne) w celu wyłudzenia pieniędzy lub danych poufnych.

Mając na uwadze, że październik jest Europejskim Miesiącem Bezpieczeństwa oraz Europejski Dzień Seniora, który wypada 20 października, wspólnie z NASK-iem oraz Warszawskim Instytutem Bankowości rozpoczynamy akcję edukacyjną #Halo! Tu bezpieczny Senior. Kampanie ma na celu zwiększyć świadomość seniorów na temat różnego rodzaju oszustw internetowych, m.in. takie jak wyłudzanie danych wrażliwych (tzw. phishing), podszywanie się pod zaufane podmioty (tzw. spoofing), a także uczulić seniorów na stosowane przez oszustów socjotechniki i manipulacje. Szczególną uwagę będziemy zwracać zwłaszcza na oszustwa telefoniczne m.in. metoda „na wnuczka”, a także na liczne modyfikacje tego oszustwa.

Dzwoniący oszuści przedstawiają zmyśloną, ale bardzo wiarygodną historię i liczą, że senior w nią uwierzy i będzie postępować zgodnie z ich poleceniami – bardzo często kończy się to przekazaniem pieniędzy. Przestępcy mogą podszywać się pod dowolną osobę np.:

członka rodziny,

policjanta/prokuratora,

pracownika banku lub innej instytucji.

Będą próbować manipulować seniorem m.in. poprzez:

wywieranie nacisku, aby szybko podjąć działania i pilnie przekazać pieniądze,

wzbudzanie lęku i niepokoju np. mówiąc, że ktoś włamał się na konto bankowe i próbuje skraść pieniądze,

prośby, aby dla dobra sprawy nikomu nie mówić o rozmowie,

wykonywanie kilku telefonów w krótkich odstępach czasu – aby uniemożliwić zweryfikowanie sprawy,

nakłanianie do instalowania aplikacji na telefonie lub komputerze,

poinformowanie, że zaufana osoba przyjdzie i odbierze pieniądze.

Bardzo ważne jest, aby zachować czujność w takich sytuacjach i nie działać pod wpływem emocji i presją czasu! Pamiętajmy, że policja, prokuratura, pracownicy służb medycznych lub innych instytucji nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, ani podawanie prywatnych danych. Dlatego zawsze należy zweryfikować osobę, która dzwoni i nie dać się wciągnąć w rozmowę, jeśli nie ma pewności kto jest po drugiej stronie.

W ramach kampanii przygotowaliśmy specjalną ulotkę – „ściąga dla Seniora”, która zawierającą najważniejsze informacje, w jaki sposób ustrzec się przed telefonicznymi oszustami, a zwłaszcza:

kiedy zachować szczególną czujność;

o czym warto zawsze pamiętać,

co zrobić, gdy już odbierze się telefon.

Ulotkę można pobrać z naszej strony, wydrukować i wręczyć naszym najbliższym seniorom. To też doskonała okazja i pretekst, by porozmawiać z bliskimi nt. związane z cyberbezpieczeństwem i wyjaśnić jakie techniki stosują przestępcy, by wyłudzić pieniądze lub dane poufne.

W ramach kampanii będziemy publikować także artykuły skierowane do seniorów, w których przedstawimy najpopularniejsze rodzaje cyberprzestępstw, a także sposoby jak im zapobiegać.

Zapraszamy do obserwowania naszych kanałów:

( CBZC )