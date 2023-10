Uciekał przed policją, bo był poszukiwany i miał narkotyki Data publikacji 20.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego chcieli zatrzymać kierującego volkswagenem, który popełnił wykroczenie. Mężczyzna nie zatrzymał się jednak i podjął próbę ucieczki. Po pościgu ulicami Dzierżoniowa funkcjonariusze zatrzymali uciekiniera. Okazało się, że powodem nieodpowiedzialnego zachowania był fakt ukrywania przed wymiarem sprawiedliwości i posiadania przy sobie marihuany. Teraz 31-latek odpowie przed sądem za swoje czyny, a grozić mu może kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W ubiegły wtorek (17.10.2023) policjanci dzierżoniowskiej drogówki pełniący służbę nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem, zatrzymali się przed przejściem, aby przepuścić pieszego. Wówczas drugim pasem ominął ich volkswagen. Funkcjonariusze ruszyli za odjeżdżającym samochodem, a następnie za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydali polecenie do zatrzymania. Siedzący za kierownicą tego pojazdu mężczyzna nie zastosował się jednak do niego i podjął próbę ucieczki, w trakcie której dopuścił się szeregu wykroczeń w ruchu drogowym.

W pewnym momencie kierujący volkswagenem zatrzymał się, opuścił pojazd, pozostawiając w aucie 9-letniego syna i zaczął uciekać pieszo. Po krótkim pościgu mężczyzna został zatrzymany. Okazał się nim 31-latek, który na stałe przebywa poza granicami kraju. Sprawdzenia w policyjnych bazach danych, sprawdzenie zawartości odzieży i kontrola samochodu wyjaśniły, nieodpowiedzialne zachowanie. Mężczyzna był poszukiwany listami gończymi przez sądy w Legnicy i Kłodzku celem doprowadzenia do odbycia kar pozbawienia wolności. Ponadto w trakcie przeszukania u zatrzymanego ujawniono marihuanę. Kontrola dokumentów wykazała również, że nie miał on uprawnień do kierowania pojazdem.

Pobyt w zakładzie karnym może się mężczyźnie przedłużyć, gdyż niezatrzymanie do kontroli zagrożone jest karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za posiadanie narkotyków można spędzić za kratami nawet 3 lata. Dodatkowo mężczyzna będzie musiał odpowiedzieć za szereg wykroczeń popełnionych w ruchu drogowym.



( KWP we Wrocławiu / kp)

Film Nagranie z wideorejestratora Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z wideorejestratora (format mp4 - rozmiar 45.72 MB)