Spotkanie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach 

W dniach 20 - 22 października 2023 roku zorganizowano spotkanie integracyjne podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z województwa małopolskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego w Ośrodku Dafne w Zakopanem.

Przed wyjazdem uczestnicy spotkania - przewodniczący Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło, podopieczni Fundacji oraz pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ds. współpracy z Fundacją – nadkom. Franciszek Gawlik i pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie– kom. Monika Kostecka oraz pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy – pani Celina Białek spotkali się z nadinsp. Michałem Ledzionem Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie.

Spotkanie przy kawie i ciastku przebiegało w bardzo miłej atmosferze. W trakcie spotkania insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu oraz pani Elżbieta Gargula – Przewodnicząca Zarządu IPA Nowy Sącz przekazali symboliczny czek na kwotę 3500 złotych na ręce Pana Generała Władysława Padło – Przewodniczącego Rady Fundacji.

Pieniądze te zostały zebrane wśród uczestników 5 Charytatywnego Rajdu Pieszego, w którym oprócz sądeckich policjantów wzięli również mundurowi z Komend Powiatowych Policji w Limanowej, Gorlicach, Bochni i Nowym Targu, a także członkowie IPA Region Nowy Sącz. Jak podkreślili - wręczający czek - cała kwota zostałanieprzekazana Fundacji na wsparcie rozpoczynającego się właśnie spotkania integracyjnego.

Uczestnicy w ramach pobytu w gościnnej Małopolsce odbyli spacer z Placu Matejki przez Rynek na Wzgórze Wawelskie gdzie zwiedzili Katedrę wraz z Zamkiem Królewskim. W trakcie pobytu w Zakopanem, podopieczni mieli okazję bliżej się poznać i zintegrować. Przy okazji korzystając z pięknej, słonecznej pogody odbyć wjazd kolejką na Gubałówkę, zwiedzić Muzeum Tatrzańskie, a także zrelaksować się korzystając z basenów termalnych lub groty solnej na terenie Term Zakopiańskich.

Podopieczne z Małopolski i Lubelszczyzny miały już okazje czterokrotnie uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciach. Miło nam było po raz pierwszy przywitać w naszym gronie bardzo sympatyczną grupę z woj. kujawsko-pomorskiego. Spotkanie to było doskonałą okazją do wsparcia Podopiecznych. Wspólnie spędzony czas, poczucie, że nie pozostało się samemu z problemami, napełni Podopiecznych pozytywną energią do mierzenia się z trudami życia codziennego.