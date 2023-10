Znęcał się nad rodzicami, a także złamał sądowy zakaz zbliżania się do nich – został zatrzymany i trafił do aresztu Data publikacji 23.10.2023 Powrót Drukuj Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi 52-letniemu mieszkańcowi Lubina. Mężczyzna, pomimo nałożonego na niego przez sąd zakazu zbliżania się do członków rodziny, nie stosował się do tego obowiązku, a ponadto groził opiekunce schorowanej matki. Nie ma przyzwolenia na tego typu zachowania! Policjanci zatrzymali mężczyznę, a sąd zastosował w stosunku do niego najdotkliwszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na dwa miesiące.

52-letniego mieszkańca Lubina obowiązywał zakaz zbliżania się do członków najbliższej rodziny oraz zakaz kontaktowania się z nimi w jakiejkolwiek formie. Decyzja sądu była konsekwencją wcześniejszego agresywnego i niezgodnego z prawem zachowania mężczyzny, który znęcał się fizycznie i psychicznie nad własnymi rodzicami. Obowiązek ten miał zapewnić starszym ludziom bezpieczeństwo i izolację od agresora.

Jednak 52-latek świadomie zlekceważył sądowy zakaz i próbował dostać się do mieszkania bliskich. Ponadto podczas próby wejścia do lokalu, groził pozbawieniem życia opiekunce swojej chorej matki

Mężczyzna został zatrzymany przez lubińskich policjantów. Usłyszał zarzut za złamanie sądowego zakazu i groźby karalne. Przypominamy, że złamanie sądowych zakazów to poważne przestępstwo i nie ma przyzwolenia na takie zachowania. Kto nie stosuje się do zakazu musi liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami – między innymi karą pozbawienia wolności do 5 lat.

52-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.



(KWP we Wrocławiu / kp)