Dzielnicowy zapobiegł utracie pieniędzy Data publikacji 23.10.2023

Dyżurny grajewskiej komendy otrzymał zgłoszenie w sprawie możliwości oszustwa podczas zakupu ciągnika rolniczego. Jak ustalił przybyły na miejsce dzielnicowy do mieszkańców powiatu grajewskiego zgłosiło się czterech mężczyzn, którzy wyrazili chęć zakupienia ciągnika rolniczego. Zaproponowali zapłatę połowy należności gotówką, a pozostałą część przelewem bankowym. Nabywca pokazał potwierdzenie wykonania przelewu, lecz sprzedający nie miał potwierdzenia ich wpływu na swoje konto. 53-letni sprzedający oczekiwał przelewu oraz zapłaty 20 tysięcy złotych gotówką. Kupujący twierdził, że przelew został nadany, a gotówkę zapłaci gdy przewiezie ciągnik do siebie w innym województwie. Sprzedający obawiał się, iż może to być próba oszustwa i straci pieniądze. Wezwany na miejsce grajewski dzielnicowy zapobiegł próbie oszustwa. 43-letnia współwłaścicielka ciągnika podziękowała za okazaną pomoc sierżantowi sztabowemu Pawłowi Frankowskiemu.