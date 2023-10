Narażając własne życie dolnośląscy policjanci wyciągnęli z wody topiącego się 16-latka Data publikacji 27.10.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu niejednokrotnie udowadniali już, że nie zawahają się narazić własnego życia i zdrowia w celu ratowania osób potrzebujących pomocy. Tak było i tym razem, gdy podczas patrolu wrocławskiego Bulwaru Tadka Jasińskiego jeden z mundurowych zauważył topiącego się mężczyznę. Policjant natychmiast zawiadomił znajdujących się w okolicy funkcjonariuszy, z którymi rzucił się na pomoc tonącemu, wyciągając go w ostatniej chwili z wody. Przy pomocy przechodzący osób wydobyto go z zagłębienia fosy, a następnie przekazano pod opiekę medyków.

Mundurowi z wrocławskiego Oddziału Prewencji Policji często znajdują się w sytuacjach, gdzie o życiu osoby potrzebującej pomocy decydują sekundy. Zawsze chętni do niesienia pomocy policjanci nie wahają się wówczas ani chwili, gdyż ludzkie życie jest dla nich wartością najwyższą.

Tak było w minioną środę późnym wieczorem, gdy patrolujący teren wrocławskiego Bulwaru Tadka Jasińskiego mundurowy zauważył w fosie topiącego się mężczyznę. Natychmiast powiadomił o swoim spostrzeżeniu pobliskie patrole, które błyskawicznie pojawiły się na miejscu, a następnie wspólnie z innymi funkcjonariuszami rzucił się na pomoc. Dwóch mundurowych, nie zważając na temperaturę wody, wskoczyło do fosy, dopłynęło do tonącego i w ostatniej chwili wyciągnęło go już spod lustra wody.

Dzięki pomocy przypadkowych przechodniów, którzy utworzyli łańcuch w dół stromej skarpy, poszkodowanego przetransportowano na bezpieczny grunt za barierkami. 16-latek został przekazany pod opiekę przybyłych na miejsce medyków, którzy przetransportowali go do szpitala.

Dolnośląscy policjanci kolejny już raz spełnili słowa roty ślubowania „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”. Gratulujemy naszym dzielnym Kolegom ich wzorowej postawy i stawiamy ich za wzór dla innych.



( KWP we Wrocławiu / kp)

