Co najmniej 15 mln złotych strat i 3 osoby z zarzutami za nielegalne rozpowszechnianie filmów w Internecie Data publikacji 27.10.2023 Powrót Drukuj Małopolscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prowadzą śledztwo dotyczące internetowego serwisu filmowego. Umożliwiał on oglądanie filmów i seriali w formie on-line z naruszeniem praw autorskich. Dystrybutorzy filmów szacują straty na co najmniej 15 milinów złotych. W tej sprawie zatrzymano 3 osoby.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie od połowy 2020 r. prowadzą czynności w śledztwie dotyczącym nielegalnego rozpowszechniania filmów za pośrednictwem jednej z platform internetowych. Według ustaleń śledczych proceder trwał co najmniej od maja 2020 r. do czerwca 2023 r. Był dobrze zorganizowany, sprawca korzystał z serwerów prowadzonych przez podmioty zagraniczne, w tym położone na terenie Rosji, a następnie Ukrainy. Opłaty za usługi serwerowe były dokonywane w kryptowalutach, co dodatkowo utrudniało identyfikację sprawcy.

Dostęp do serwisu był możliwy poprzez wykupienie subskrypcji, która była opłacana m.in. przez kryptowaluty. Sprawca wykorzystywał do tego prowadzony przez siebie kantor kryptowalut. Drugą formą dostępu do serwisu był zakup voucherów przez użytkowników serwisu, które były oferowane w sieci.

Na początku października br. funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali dwóch mężczyzn. W gdyńskim mieszkaniu został zatrzymany 36-letni założyciel portalu internetowego. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna jest również odpowiedzialny za utworzenie portalu internetowego z anonsami erotycznymi. Tego samego dnia na Dolnym Śląsku został zatrzymany 38-letni informatyk, który miał zapewniać obsługę techniczną obu serwisów.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące nielegalnego rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu bez uprawnienia cudzych utworów w postaci filmów i seriali, czyniąc sobie z procederu stałe źródło dochodu. Dystrybutorzy filmów szacują straty na co najmniej 15 milinów złotych. Odpowiedzą też za czerpania korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inne osoby.

Podczas przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych zatrzymano użytkowany przez nich sprzęt elektroniczny. Ponadto zabezpieczono od podejrzanych na poczet przyszłych kar pieniądze w różnej walucie, środki na rachunkach, luksusowe samochody, a także wysokiej jakości sprzęt sportowy, sztabki srebra i złote kolekcjonerskie monety. Łączna wartość zabezpieczonego mienia sięgnęła blisko 1 mln zł.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego.

Wśród podejrzanych znalazł się również 30-letni pośrednik tzw. reseller, który oferował klientom vouchery do portalu z filmami na stworzonej przez siebie stronie internetowej. Wobec niego Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi oraz nakaz powstrzymania się od prowadzenia działalności w związku z prowadzoną stroną internetową.

Za popełnione przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.