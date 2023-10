Wspólnie i w porozumieniu wyłudziły dotacje unijne na co najmniej 1,5 mln euro

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów przez Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze dwóm kobietom, które wspólnie i w porozumieniu wyłudziły fundusze unijne na co najmniej 1,5 mln euro. W tej sprawie łącznie przedstawiono im 12 zarzutów. Nielegalny proceder trwał około 5 lat. Teraz za popełnione przestępstwa odpowiedzą one przed sądem, a grozić im może nawet do 8 lat pozbawienia wolności.