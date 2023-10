Po pościgu zatrzymali 33-letniego mężczyznę

Data publikacji 27.10.2023

We wtorek w nocy policjanci z Kościerzyny zatrzymali 33-letniego mieszkańca, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W trakcie interwencji okazało się, że mężczyzna ma zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres 4 lat oraz był pod wpływem amfetaminy. Za to przestępstwo grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.