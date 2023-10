Zespół pojazdów z towarem o wartości ponad 2 mln zł odzyskany przez wrocławskich policjantów Data publikacji 27.10.2023 Powrót Drukuj Kolejny przykład dobrej współpracy policjantów z terenu powiatu wrocławskiego, której efektem jest odzyskanie skradzionego pojazdu ciężarowego wraz z naczepą. Sukces funkcjonariuszy jest tym większy, że w naczepie znajdował się niezwykle cenny ładunek. Stanowiły go bowiem akumulatory do pojazdów marki Porsche o wartości przekraczającej 2 mln zł! Przypomnijmy, że za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Wspólna praca funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową oraz Wydziału Kryminalnego z wrocławskiej komendy miejskiej, a także z Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich doprowadziła do odzyskania na terenie gminy Sobótka pojazdu ciężarowego wraz z naczepą, który skradziony został kilka dni wcześniej z terenu gminy Kąty Wrocławskie.

Sukces funkcjonariuszy jest tym większy, że w naczepie znajdował się niezwykle cenny ładunek. Były to bowiem akumulatory do pojazdów marki Porsche o wartości przekraczającej 2 mln zł! Sprawa jest rozwojowa i policjanci nie wykluczają zatrzymań osób mogących odpowiadać za to przestępstwo.

Najważniejsze w tej sprawie jest jej finał. Odzyskane auto trafiło z powrotem do właściciela. Przypomnijmy, że kradzież z włamaniem, w wyniku którego skradziony zostaje na przykład pojazd, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.