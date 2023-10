Zadbajmy o bezpieczeństwo w okresie Wszystkich Świętych Data publikacji 27.10.2023 Powrót Drukuj Nadchodzi dzień Wszystkich Świętych. Jest to okres, w którym przemieszczamy się po terenie całego kraju odwiedzając groby swoich bliskich. Pozostajemy tam w modlitwie, ciszy i spokoju, porządkujemy także miejsca ich spoczynku. Niestety niektórzy ten czas, naszą zadumę lub roztargnienie, mogą wykorzystać w zupełnie innym celu - jako okazję do popełnienia przestępstwa.

By nic nie zakłóciło chwil, które poświęcamy naszym bliskim zmarłym, przypominamy o kilku ważnych zasadach bezpieczeństwa. Wychodząc z mieszkania czy domu, zadbajmy o jego odpowiednie zabezpieczenie. Sprawdźmy, czy zamknęliśmy wszystkie drzwi i okna, w tym piwniczne i dachowe. Zamknijmy drzwi garażowe, pomieszczenia gospodarcze, a także furtki i bramy na posesję. Wybierając się w podróż komunikacją kolejową lub autobusową, pamiętajmy, aby nie pozostawiać bez opieki bagażu oraz swoich rzeczy osobistych w pociągach, autobusach oraz na dworcach. Pozostawiony bagaż może stać się łatwym łupem dla złodziei, ale również wywołać fałszywy alarm wśród służb mundurowych.

Udając się na cmentarz, nie zabierajmy ze sobą dużych kwot. Nie będą nam tam potrzebne, a mogą paść łupem złodziei kieszonkowych. Zabierzmy ze sobą tylko tyle gotówki, ile będzie nam potrzebne do kupienia zniczy i wiązanek. Robiąc porządki na grobach i wokół nich oraz zapalając znicze, nie zostawiajmy bez nadzoru torebek, płaszczy czy innych wartościowych przedmiotów. Pamiętajmy o tym, aby pieniądze, dokumenty czy telefon komórkowy, w miarę możliwości trzymać w wewnętrznej kieszeni ubrania. Na pewno utrudnimy w ten sposób złodziejowi ewentualną próbę kradzieży. Dobrze jest, gdy ktoś bliski lub znajomy może nam towarzyszyć na cmentarzu. Wtedy mamy większą możliwość przypilnowania naszych rzeczy osobistych.



W natłoku spraw nie możemy również zapomnieć o naszych dzieciach. Odwiedzając groby, spotykamy się z krewnymi czy znajomymi. Dzieci nie zawsze są zainteresowane tematami naszych rozmów – szukają sobie w tym czasie innych zajęć. Chwila nieuwagi wystarczy, aby w tłoku, wśród grobów dziecko się zgubiło. Małe dzieci wyposażmy w kartkę lub opaskę na rękę z numerem telefonu do rodziców lub opiekunów. Przypomnijmy najmłodszym, że w trudnych sytuacjach zawsze mogą uzyskać pomoc od przedstawicieli służb mundurowych: policjanta, strażnika miejskiego, strażaka czy harcerza.



Rozważmy, aby dojeżdżając na cmentarz w dużych miastach zrezygnować w tych dniach z własnego transportu na rzecz specjalnie zorganizowanej komunikacji miejskiej, w tym linii „cmentarnych”. Parkowanie w rejonie cmentarzy będzie w tym okresie znacznie utrudnione. Korzystając jednak ze środków komunikacji publicznej, zachowajmy szczególną czujność zwłaszcza przy wsiadaniu i wysiadaniu. Kontrolujmy cały czas nasze torebki czy saszetki, aby nie utracić ich w tłoku i ścisku.



Jeżeli jednak jesteśmy zmuszeni do korzystania z własnego pojazdu pamiętajmy, by wysiadając z samochodu przed cmentarzem, upewnić się, że go dokładnie zamknęliśmy (zamki w drzwiach, bagażnik, szyby). Nie zostawiajmy także na widoku rzeczy wartościowych. Aby dojazd do cmentarza odbył się bezpiecznie i w miarę możliwości jak najsprawniej, stosujmy się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz innych uprawnionych służb, które będą we wszystkich newralgicznych dla ruchu miejscach. Będą oni dbali o nasze bezpieczeństwo, ale także służyli pomocą. Warto jednak pamiętać, że nasze bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy również od nas samych.