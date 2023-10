Zaatakował obywatela Gruzji butelką, został zatrzymany i jest pod policyjnym dozorem

Data publikacji 27.10.2023

Policjanci zatrzymali 41-latka z Gdańska, który na ul. Szafarnia uderzył butelką w głowę obywatela Gruzji, z uwagi na jego przynależność etniczną i wyznaniową. Sprawca wczoraj usłyszał zarzut za to przestępstwo. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór, a także wydał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i kontaktowania z nim. Za przestępstwo dyskryminacji grozi do 5 lat więzienia. Wyrok może być jednak wyższy ze względu na to, że czyn podejrzanego miał charakter chuligański.