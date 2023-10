Na terenie Andrychowa zabezpieczono ponad 180 tys. nielegalnych papierosów i blisko 80 l alkoholu Data publikacji 27.10.2023 Powrót Drukuj Katowiccy policjanci zatrzymali mieszkańca Andrychowa podejrzanego o posiadanie nielegalnych wyrobów tytoniowych i alkoholowych. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Czarnorynkowa wartość samych papierosów to około 100 tysięcy złotych. Teraz sprawą zajmują się wadowiccy policjanci.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ustalili, że mieszkaniec Andrychowa może posiadać nielegalne papierosy i alkohol.



25 października br., funkcjonariusze pojechali pod wytypowany adres na terenie miasta, gdzie zastali 48-letniego andrychowianina. Podczas przeszukania policjanci znaleźli w garażu i samochodzie mężczyzny, papierosy i alkohol bez polskich znaków akcyzowych. Łącznie zabezpieczyli ponad 180 tysięcy sztuk papierosów różnych marek oraz niemal 80 litrów wyrobów spirytusowych bez polskich znaków akcyzowych. 48-letni właściciel nielegalnych wyrobów został zatrzymany i doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach.



Sprawę przejęli policjanci pionu kryminalnego z wadowickiej komendy, którzy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wadowicach prowadzą postępowanie przygotowawcze w tym zakresie. Zebrany w sprawie materiał, pozwolił funkcjonariuszom na przedstawienie mężczyźnie zarzutu dotyczącego narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie w zakresie należności podatku akcyzowego. Podejrzanemu za popełnione przestępstwo grozi wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności.



Szacowana wartość uszczuplenia podatkowego wynikająca z posiadania nielegalnych przedmiotów to kwota co najmniej 220 tysięcy złotych.



( KWP w Krakowie / kp)