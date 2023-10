Garaże, dostawczak i kontrabanda warta 11 milionów zł Data publikacji 27.10.2023 Powrót Drukuj Małopolscy i śląscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą przeprowadzili akcję wymierzoną w handel wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy. W jej wyniku zabezpieczyli blisko 9 mln sztuk nielegalnych papierosów, których wprowadzenie do obrotu naraziłoby Skarb Państwa na straty sięgające 11 mln zł z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego oraz VAT.

Za przestępstwo karno-skarbowe odpowie kilku mężczyzn z województwa śląskiego.

Kilka dni temu policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z policjantami Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przeprowadzili realizację na terenie woj. śląskiego, w wyniku której zabezpieczyli trzy kontenery wypełnione kartonami z nielegalnymi papierosami oraz pojazd marki Mercedes Sprinter, służący do ich transportu. Według ustaleń śledczych do garaży znajdujących się na terenie jednej z przemysłowych dzielnic trafiały hurtowe ilości „lewych” wyrobów tytoniowych. Łącznie w trzech wytypowanych blaszakach oraz dostawczaku policjanci zabezpieczyli 9 milionów sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, które miały zostać rozprowadzone wśród odbiorców z całej Polski. Dodatkowo w samochodzie kryminalni znaleźli ponad 60 tys. zł. Pieniądze zostały zabezpieczone.



Wprowadzenie do obrotu takiej ilości nielegalnych papierosów naraziłoby Skarb Państwa na straty sięgające 11 mln zł, wynikające z uszczuplenia podatku akcyzowego oraz VAT. W toku postępowania, nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej, policjanci ustalili właścicieli zabezpieczonych papierosów, którymi okazali się mężczyźni z woj. śląskiego. Odpowiedzą oni za posiadanie i transport wyrobów akcyzowych (art.65 par. 1 kks).