Stołeczny policjant na dniu wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 30.10.2023 Powrót Drukuj Policjant ze stołecznego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego na dniu wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę. Mężczyzna przyznał się, że wypił m.in. piwo i jechał do sklepu po następne. Wezwani na miejsce funkcjonariusze ze stołecznej drogówki zatrzymali go. 43-latek miał w wydychanym powietrzu prawie 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzut. Może grozić mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W środę wieczorem (25.10.2023) policjant ze stołecznego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego będący na dniu wolnym od służby, jadąc ulicą Książkową zauważył niebezpieczne zachowanie kierowcy audi. Zwrócił uwagę na wygląd mężczyzny siedzącego za kierownicą.

Policjant, gdy tylko otworzył drzwi jego samochodu poczuł silny zapach alkoholu. Kazał mężczyźnie wyłączyć silnik i odebrał mu kluczyki, a następnie zadzwonił na numer alarmowy.

Kierowca audi przyznał się, że skończyło mu się piwo i jechał do sklepu po kolejne.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy zjawili się na miejscu sprawdzili trzeźwość nietrzeźwego mężczyzny. Miał on prawie 2 promile w wydychanym powietrzu. Policjanci zatrzymali 43-latka i przewieźli go do komisariatu przy ulicy Myśliborskiej. Tam powtórzyli badanie alkomatem i zatrzymali jego prawo jazdy.

Gdy 43-latek wytrzeźwiał policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego przesłuchali go i przedstawili mu zarzut za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Za to przestępstwo mężczyźnie może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Nadzór nad tym postępowaniem prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ.