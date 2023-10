Policjant służby kryminalnej był tam, gdzie potrzebna była pomoc

Już na samym początku policyjnego szkolenia podstawowego wiele uwagi poświęcane jest zagadnieniom związanym z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Jak jest to ważne i potrzebne pokazał przykład interwencji, jaką podjął policjant z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

Do tego zdarzenia doszło we wtorek, 17 października 2023 roku około godz. 10.00. Będący w tym czasie na wolnym policjant, na ul. Nocznickiego zauważył grupę osób, która zachowywała się bardzo nerwowo. Zainteresowany sytuacją podszedł i zobaczył wśród nich mężczyznę w podeszłym wieku z raną głowy. Poszkodowany siedział na chodniku i był podtrzymywany przez jednego z mężczyzn. W pewnym momencie ranny mężczyzna przestał reagować na mówione do niego słowa, głowę miał pochyloną i opadniętą w stronę swojej klatki piersiowej, nie był w stanie oddychać, a jego twarz zaczęła sinieć.

W tej sytuacji funkcjonariusz nie tracąc czasu ustalił z obecnymi na miejscu osobami, że mężczyzna ten zasłabł i upadł uderzając głową o twarde podłoże, raniąc przy tym głowę. Policjant zorganizował akcje ratowniczą, w pierwszej kolejności zlecając natychmiast przypadkowemu mężczyźnie wezwanie karetki pogotowia na miejsce zdarzenia. Następnie mundurowy niezwłocznie udzielił pomocy przedmedycznej, udrażniając poszkodowanemu drogi oddechowe, ułożył w pozycji bezpiecznej i monitorował funkcje życiowe. Dzięki temu, mężczyzna zaczął odzyskiwać przytomność i samodzielnie oddychać. Policjant czuwał nad nim do przyjazdu karetki pogotowia, aż do przekazania w ręce ratowników medycznych.

Służba, praca, pasja…

