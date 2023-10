Rozbita narkotykowa grupa przestępcza Data publikacji 30.10.2023 Powrót Drukuj Małopolscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową, w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, rozbili 8-osobową grupę przestępczą rozprowadzającą na czarnym rynku środki odurzające i psychotropowe. Wśród zatrzymanych był 33-letni boss szajki. Wobec podejrzanych zostały zastosowane środki zapobiegawcze. Decyzją sądu 5 członków gangu zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im do 12 lat więzienia.

Na trop dilerów wpadli funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Gdy okazało się, że mogą mieć do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, do sprawy włączyli się policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.



W wyniku intensywnej pracy operacyjnej policjanci ustalili 8 osób zaangażowanych w rozprowadzanie na terenie Małopolski i Śląska środków odurzających oraz psychotropowych. Jednocześnie dokładnie rozpracowali schemat działania szajki oraz szczegółowy podział ról poszczególnych jej członków. Na czele gangu stał 33-letni mieszkaniec powiatu olkuskiego, karany wcześniej za rozboje i przestępstwa narkotykowe. Był on nie tylko pomysłodawcą, ale także na co dzień zarządzał „towarem”, ustalał miejsca ukrywania narkotyków oraz ceny kupowanych, a także sprzedawanych środków i sam wprowadzał na czarny rynek hurtowe ilości zabronionych substancji. Ponadto odpowiednio zadaniował współpracowników, zlecając im dalszą dystrybucję, pozyskiwanie nowych „klientów”, magazynowanie, a także przygotowanie do sprzedaży narkotyków. Handlarze mieli w swej ofercie szeroki asortyment zabronionych substancji, od marihuany po amfetaminę i specyfiki psychoaktywne, w tym szczególnie niebezpieczną dla zdrowia i życia tzw. flakkę.



Zorganizowana grupa przestępcza działała od roku. Według ustaleń śledczych szajka wprowadziła do obrotu niemal 7 kg różnego rodzaju środków odurzających i psychotropowych o czarnorynkowej wartości sięgającej 160 tys. zł. Kryminalni poznali także sposoby, w jakie odbywały się transakcje narkotykowe. Jednym z nich było pozostawianie narkotyków na polanie, w specjalnie wykopanych w tym celu skrytkach. Stamtąd klienci odbierali towar i jednocześnie w tym samym miejscu pozostawiali pieniądze za zakup.



Małopolscy kryminalni skrupulatnie przygotowywali się do rozbicia tej siatki przestępczej. 24 października br. w godzinach porannych na terenie powiatu olkuskiego oraz zawierciańskiego wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu oraz Zarządu w Kielcach CBŚP przeprowadzili realizację, w wyniku której zatrzymali głównego organizatora nielegalnego procederu, jak i powiązanych z nim dilerów. Do zatrzymania 33-letniego bossa gangu zaangażowano policyjnych kontrterrorystów. Zaskoczony akcją kryminalnych, nie miał możliwości reakcji. W tym samym czasie w swoich miejscach zamieszkania zostało zatrzymanych 6 mężczyzn w wieku od 24 do 47 lat oraz 25-letnia kobieta.



W wyniku przeszukania zajmowanych przez nich pomieszczeń policjanci zabezpieczyli niemal 830 g amfetaminy, plantację konopi indyjskich urządzoną w piwnicy budynku oraz broń gazową z amunicją. Ponadto na poczet przyszłych kar zabezpieczono pieniądze w kwocie 243 650 zł. Zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wprowadzającej do obrotu znaczne ilości środków odurzających i psychotropowych, a także posiadania narkotyków. 33-latek odpowie za kierowanie narkotykową szajką. Wobec podejrzanych zostały zastosowane środki zapobiegawcze. Sąd zastosował wobec 5 podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.