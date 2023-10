Opanowanie i profesjonalizm dyżurnego zapobiegły tragedii Data publikacji 30.10.2023 Powrót Drukuj Służba w Policji to wyjątkowe powołanie. Wymaga poświęcenia, ale daje też wiele satysfakcji, szczególnie, wtedy kiedy ratuje się ludzkie życie. Doskonale wie o tym dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim kom. Grzegorz Król, który powstrzymał 25-letniego mężczyznę chcącego targnąć się na życie. Stróż prawa udowodnił, że funkcjonariusze mogą służyć swoją pomocą nawet przez telefon.

Wczoraj po godzinie 23.00 dyżurny ostrowieckiej komendy odebrał niepokojące zgłoszenie od dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Z jego treści wynikało, że 25-letni ostrowczanin chce targnąć się na swoje życie. Sytuacja była skomplikowana, ponieważ funkcjonariusz dysponował tylko numerem telefonu, z którego dokonano zgłoszenia, a w takiej sytuacji liczy się każda minuta. W związku z tym dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim kom. Grzegorz Król natychmiast przystąpił do działania ustalając między innymi dokładne dane abonenta telefonu. Kolejno na miejsce wysłał patrol policyjny, który niestety nikogo nie zastał pod wskazanym adresem. W związku z tym rozpoczęto poszukiwania młodego ostrowczanina na terenie miasta. Po chwili dyżurny nawiązał kontakt telefoniczny z mężczyzną, który nie chciał podać swojego położenia, po czym się rozłączył. Nie dając za wygraną policjant zaczął z nim prowadzić korespondencję sms. Po około 40 minutach negocjacji dyżurny przekonał 25-latka, aby ten przekazał przynajmniej ogólne informacje na temat swojego miejsca przebywania. Dzięki temu ustalił on prawdopodobne położenie mężczyzny. Niezwłocznie wysłał tam patrol policyjny, który odnalazł 25-latka. Po udzieleniu pomocy policjanci przekazali go pod opiekę załogi ratownictwa medycznego.

Pamiętajmy, jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami. Przypominamy, że na terenie miasta znajduje się wiele instytucji pomocowych, między innymi miejski ośrodek pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych i zapobiec tragicznym w skutkach wydarzeniom.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).