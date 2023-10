Zderzenie pociągu z osobówką na niestrzeżonym przejeździe kolejowym Data publikacji 30.10.2023 Powrót Drukuj O dużym szczęściu może mówić kierująca samochodem osobowym Jeep, która wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy w momencie, gdy do przejazdu zbliżał się pociąg towarowy. Doszło do zderzenia, na szczęście nikomu nic się nie stało. Kobieta ukarana została wysokim mandatem karnym.

W piątek (27 października) dyżurny krośnieńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem towarowym. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym tak zwanej „betonówce” z Połupina do Krosna Odrzańskiego. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a podróżujące osobowym Jeepem kobiety wyszły z samochodu o własnych siłach. Jak wynika z ustaleń, kierująca jadąc z pasażerką, zatrzymała się przed wjazdem na przejazd, jednak jej upewnienie się co do bezpieczeństwa przejazdu nie było skuteczne. Kobieta wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy w momencie, gdy do przejazdu zbliżał się pociąg towarowy, co skutkowało tym, że gdy zjeżdżała z niego, w jej auto uderzył pociąg. Na ponad dwie godziny wstrzymano ruch kolejowy na tej trasie. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kobieta ukarana została mandatem karnym w wysokości 1200 złotych oraz 10 punktami karnymi. Ponadto z uwagi na uszkodzenia pojazdu funkcjonariusze zatrzymali też dowód rejestracyjny.