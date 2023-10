Kierujący samochodem, mając ponad 3 promile alkoholu we krwi, zderzył się z trzema innymi pojazdami Data publikacji 30.10.2023 Powrót Drukuj 42-latek, mając w organizmie ponad 3 promile alkoholu wsiadł za kierownicę swojego samochodu i doprowadził do zdarzenia drogowego. Mężczyźnie grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

W czwartek, 26 października br., policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Wieprzu. Mundurowi, którzy zostali skierowani na miejsce ustalili, że kierowca peugeota podczas wykonywania manewru wymijania, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z trzema samochodami, jadącymi z przeciwnego kierunku. Na szczęście nikt z uczestników zdarzenia nie odniósł obrażeń. Jak się okazało, kierujący peugeotem był nietrzeźwy. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 3 promile alkoholu. Kierującemu zatrzymano prawo jazdy.

W piątek, 27 października br., policjanci przedstawili mężczyźnie zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał. Za przestępstwo to, godnie z kodeksem karnym, grozi mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat. 42-latek odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej.

Po raz kolejny przypominamy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, aby zachowali rozwagę na drodze oraz stosowali się do hasła "JADĘ NIE PIJĘ!". Pośpiech, roztargnienie oraz nieodpowiedzialność mogą doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia.