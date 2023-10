Obchody Dnia Seniora w ZUS z udziałem Policji Data publikacji 30.10.2023 Powrót Drukuj Jednym z wydarzeń, które na stałe wpisało się w jesienny kalendarz, jest organizacja obchodów Dnia Seniora, które w tym roku odbywają się pod hasłem „Senior menadżer ds. własnego bezpieczeństwa”. W dniu 27 października br. w Warszawie w ramach tych obchodów miało miejsce uroczyste spotkanie z udziałem przedstawicieli Komendy Głównej Policji. Podczas spotkania został zorganizowany panel dyskusyjny, którego tematem było szeroko pojęte bezpieczeństwo seniorów. Uczestniczyli w nim m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. prof. Gertruda Uścińska.

Dzień Seniora to ogólnopolska akcja, która jest okazją do dyskusji o kwestiach istotnych z perspektywy osób starszych i popularyzacji informacji, które mogą się im przydać w codziennym życiu. ZUS już kolejny rok organizuje Dzień Seniora we współpracy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jednym z partnerów akcji była Komenda Główna Policji.



W tym roku hasłem przewodnim Dnia Seniora jest „Senior menadżer ds. własnego bezpieczeństwa”. Dlatego przy okazji spotkania dyskutowano na temat zagrożeń i ryzyk, a także sposobów na zachowanie bezpieczeństwa seniorów.



W dyskusji, oprócz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertrudy Uścińskiej, uczestniczyli m.in. zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa Zbigniew Wiśniewski i dyrektor Biura Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Joanna Domańska.



Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.