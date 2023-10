Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego, który spowodował kolizje drogową Data publikacji 30.10.2023 Powrót Drukuj Policjantem jest się w każdej chwili, nie tylko będąc na służbie. Dowiódł tego funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Malborku, który w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę na terenie powiatu sztumskiego.

Służba w Policji nieodłącznie związana jest z dbaniem o bezpieczeństwo obywateli. Rotę ślubowania wypełniamy nie tylko podczas zaplanowanej służby, ale także poza nią.

W sobotę (28.10.2023) udowodnił to malborski policjant, który w dniu wolnym od pracy zatrzymał pijanego kierowcę. Funkcjonariusz zwrócił uwagę na kierującego jednośladem. Styl jazdy kierującego tym pojazdem wskazywał, że może on być pod działaniem alkoholu. Kierowca motoroweru uderzył w bok seata. Widząc to asp. szt. Łukasz Pskiet zatrzymał swoje auto, podbiegł do motorowerzysty i uniemożliwił kierowcy, kontynuowanie mu jazdy. Od kierowcy był silnie wyczuwalny zapach alkoholu. Policjanci ruchu drogowego, którzy przyjechali na miejsce, sprawdzili trzeźwość kierowcy – urządzenie wskazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Okazało się, że 25-letni mieszkaniec powiatu sztumskiego zgodnie z postanowieniem kwidzyńskiego sądu od trzech lat ma orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

Mężczyzna odpowie za kierowanie motorowerem w stanie nietrzeźwości oraz za złamanie zakazu sądowego. Nie uniknie również odpowiedzialności za spowodowanie kolizji.