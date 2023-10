Sprzątała dom z... pieniędzy Data publikacji 30.10.2023 Powrót Drukuj Zatrudniona do sprzątania domu 50-latka regularnie okradała swoją pracodawczynię. W przeciągu dwóch lat ukradła co najmniej 150 tys. zł! Zatrzymana przez legnickich policjantów na gorącym uczynku kobieta przyznała się do zarzucanych jej czynów i odpowie teraz za to przed sądem. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W miniony piątek (27.10.2023) legniccy policjanci zatrzymali 50-letnią mieszkankę Prochowic, która pracowała jako pani sprzątająca w jednym z domów na terenie powiatu.

Jak się okazało, kobieta zatrudniona do sprzątania domu od dwóch lat regularnie okradała swoją pracodawczynię. Właścicielka domu, która w miejscu zamieszkania posiadała znaczne ilości gotówki, już od dawna podejrzewała, że giną jej pieniądze. Zaczęła przypuszczać, że może stać za tym 50-latka, która przychodzi sprzątać jej posiadłość, jednak w żaden sposób nie mogła jej tego udowodnić.

Zdecydowała się wynająć firmę detektywistyczną, która założyła kamerę w jej domu. Wtedy prawda wyszła na jaw, a przypuszczenia kobiety się potwierdziły. O zdarzeniu powiadomiła policjantów, którzy natychmiast pojechali pod wskazany adres i zatrzymali 50-latkę na gorącym uczynku. Amatorka cudzej własności w rękawiczce miała schowaną gotówkę w kwocie prawie 8 tysięcy złotych.