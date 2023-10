Ewakuowali mieszkańców, gdy wybuchł pożar - później sami potrzebowali pomocy Data publikacji 30.10.2023 Powrót Drukuj W ostatnim czasie policjanci z komisariatu Wrocław – Stare Miasto dwukrotnie interweniowali podczas pożarów, do których doszło w budynkach wielorodzinnych. Jako pierwsi przybyli na miejsce i ewakuowali mieszkańców, zabezpieczając okolicę zdarzenia. Usprawniło to akcję gaśniczą strażaków. W jednym z pożarów dwójka funkcjonariuszy, narażając własne życie i zdrowie, sama uległa zatruciu tlenkiem węgla i wymagała pomocy medycznej. Na szczęście w obu zdarzeniach nikt poważnie nie ucierpiał, do czego z pewnością przyczyniła się sprawna i szybka reakcja mundurowych. Policjanci, narażając własne życie, nie zawahali się, by pomóc innym.

Zgłoszenie o jednym z tych zdarzeń wpłynęło około godziny 4:50 nad ranem. Z informacji wynikało, że w jednym z wrocławskich bloków na terenie osiedla Szczepin wybuchł pożar i życie mieszkańców może być zagrożone. Natychmiast na miejsce pojechali policjanci, którzy ustalili, że zadymienie jest bardzo duże i trzeba przystąpić do natychmiastowej ewakuacji mieszkańców. Budynek dzięki sprawnym działaniom funkcjonariuszy opuściło kilkadziesiąt osób.

Następnej doby, również w rejonie działania komisariatu Policji Wrocław – Stare Miasto, doszło do kolejnego pożaru w budynku wielorodzinnym. I tym razem jako pierwsi na miejsce dotarli policjanci, którzy po wejściu do budynku przystąpili do ewakuacji mieszkańców. Z uwagi na silne zadymienie i obecność trujących gazów, sami funkcjonariusze potrzebowali pomocy medycznej, którzy posiadali typowe objawy zatrucia tlenkiem węgla. Podczas działań swoje mieszkania opuściło kilkadziesiąt osób.

Mając na uwadze opisane zdarzenia i trwający okres zimowy, gdzie wiele osób dogrzewa swoje mieszkania w różny sposób, wrocławscy policjanci apelują o zdrowy rozsądek i rozwagę podczas korzystania z urządzeń grzewczych.