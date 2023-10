Turniej dla rodziny policjanta Data publikacji 31.10.2023 Powrót Drukuj Sobota 28 października 2023 r. na warszawskich Bielanach upłynęła sportowo i charytatywnie. Mundurowe drużyny piłkarskie z całej Polski rywalizowały w turnieju, którego celem była pomoc dla rodziny Jacka Kaspra, policjanta, któremu we wrześniu tego roku spłonął dom wraz z całym dobytkiem.

Solidarność formacji mundurowych objawia się nie tylko w chwilach radosnych, we wspólnych przedsięwzięciach pozasłużbowych czy zaplanowanych formalnych realizacjach, ale przede wszystkim, gdy potrzebna jest pomoc.



3 września br. w Sośnicowicach spłonął dom asp. szt. Jacka Kaspra, dyżurnego z KP V w Gliwicach. W chwili tragedii w domostwie przebywała żona policjanta Rozalia z trzymiesięczną córeczką, które na szczęście ocalały z pożogi. Rodzina policjanta to jeszcze troje dzieci w wieku szkolnym - 8, 12 i 14 lat. Na portalu szczytny-cel.pl założona jest zbiórka środków na kapitalny remont lub, co bardziej prawdopodobne, kupno nowego lokum.



W akcję pomocy włączyli się także mundurowi piłkarze. Dzięki inicjatywie Andrzeja „Pułko” Kuczyńskiego z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji zorganizowano Ogólnopolski Charytatywny Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej - IPA CUP 2023 na rzecz rodziny Jacka Kaspra pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.



Do rozgrywek stanęło 19 drużyn, w tym 5 kobiecych, reprezentujących Policję, Straż Graniczną Służbę Ochrony Państwa, Wojsko Polskie i Państwową Straż Pożarną. Zawodników przywitali obecni na inauguracji: mł.insp. Anna Kędzierzawska naczelnik Wydziału Promocji Policji BKS KGP , insp. Marcin Idźkowski komendant rejonowy Policji Warszawa V, Anna Szymczak-Gałkowska dyrektor Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, gdzie rozgrywano mecze, Dariusz Dziekanowski warszawski samorządowiec, były reprezentant Polski w piłce nożnej oraz mł. insp. Andrzej Kuczyński pomysłodawca i główny organizator przedsięwzięcia.



Całodniowe rozgrywki wyłoniły zwycięzców. Wśród pań pierwsze miejsce zajęła Reprezentacja Polskiej Policji w Piłce Nożnej Kobiet. Na drugim miejscu uplasowały się piłkarki z KSP , a na trzecim zawodniczki z KWP w Łodzi. Najlepszą bramkarką została Patrycja Dorosz z Reprezentacji Polskiej Policji, a jej koleżanka z drużyny Klaudia Wawer wybrana została najcelniejszą strzelczynią. Sylwia Własny z KSP okazała się najlepszą zawodniczką turnieju.



W rywalizacji panów pierwsze miejsce wywalczyli zawodnicy z KWP w Łodzi. Drugie zajęli reprezentanci KSP, a trzecie piłkarze z KWP zs. w Radomiu. Najlepszym bramkarzem wybrano Pawła Bryla z KWP w Łodzi, najlepszym zawodnikiem Krystiana Robaka z tej samej drużyny, a królem strzelców Kacpra Działo z KSP.



Uroczystość zakończenia rozgrywek stała się okazją do podziękowań wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie turnieju. Szczególne wyróżnienie spotkało dyrektor CRS Dzielnicy Bielany Annę Szymczak-Gałkowską i burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Grzegorza Pietruczuka, którzy zostali odznaczeni przez mł. insp. w st. spocz. Andrzeja Kuczyńskiego Medalem Zasłużony dla IPA Centralne Biuro Śledcze. Oboje wyróżnieni od lat wspierają różne przedsięwzięcia organizowane przez IPA i Policję.



Zgodnie z regulaminem wpisowe od drużyn w wysokości 400 zł oraz dobrowolne wpłaty od uczestników i kibiców przeznaczone zostały na rzecz rodziny Jacka Kaspra. Podczas trwania turnieju można było także uczestniczyć w aukcji pamiątek oraz gadżetów policyjnych i sportowych. Na przykład 2 tys. zł wyłożyła nabywczyni koszulki polskiej reprezentacji z podpisami zawodników, w tym Roberta Lewandowskiego z czasów, gdy drużynę prowadził Adam Nawałka. Fundacja ORLEN przekazała 20 tys. zł na rzecz policyjnej rodziny. Ogółem po zsumowaniu wszystkich wpłat i darowizn okazało się, że 28 października na warszawskich Bielanach zebrano ponad 31 tys. zł.



Turniej objęty był honorowymi patronatami: Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Organizatorami przedsięwzięcia były: Biuro Komunikacji Społecznej KGP i Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach we współpracy ze Stołeczną Grupą Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Zarządem Głównym NSZZ Policjantów, Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej, Podlaskim ZPN, Śląskim ZPN i Opolskim ZPN oraz Regionem IPA Centralne Biuro Śledcze.



Patronat medialny nad turniejem objęła Gazeta Policyjna.



Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski/Gazeta Policyjna