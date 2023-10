Papierosy bez akcyzy nie trafią na rynek Data publikacji 31.10.2023 Powrót Drukuj Bytomscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą przechwycili ponad milion trzysta tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. W ręce mundurowych wpadli także właściciele nielegalnego towaru. Mężczyźni, wprowadzając papierosy do obrotu, naraziliby Skarb Państwa na straty sięgające miliona złotych. Teraz grozi im grzywna i do 3 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu przeprowadzili akcję, w wyniku której zabezpieczyli znaczne ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy. Mundurowi wcześniej ustalili, że na terenie Bytomia i jednej z posesji powiatu będzińskiego, mogą być przechowywane hurtowe ilości wyrobów tytoniowych.