64-letni duchowny zatrzymany w związku z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich Data publikacji 31.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku prowadzili śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku dotyczące czynów o charakterze seksualnym wobec małoletnich poniżej 15 roku życia. Do zarzucanych czynów miało dojść w latach 2006-2016 w różnych miejscach na terenie Polski, ale także poza jej granicami. Mężczyzna usłyszał 14 zarzutów i trafił na 3 miesiące do aresztu.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku bardzo długo pracowali nad sprawą duchownego podejrzanego o szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletnich poniżej 15 roku życia. 64-latek miał wykorzystywać zaufanie wynikające z pełnionej roli przewodnika duchownego, pod pretekstem między innymi wykonywania praktyk religijnych, po to aby doprowadzić pokrzywdzonych do obcowania płciowego lub poddania się innym czynnościom seksualnym.

Czynności policjantów zostały zainicjowane zawiadomieniem złożonym przez Delegata do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży z zakonu, którego członkiem jest podejrzany. Najsurowiej zagrożone przestępstwo popełnione przez zakonnika, czyli podstępne doprowadzenie do obcowania płciowego, zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat, a takich czynów podejrzanemu zarzucono aż 8. Łącznie mężczyzna usłyszał 14 zarzutów dotyczących przestępstw wobec 4 małoletnich osób.

Z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym, Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec 64-latniego duchownego 3 miesięczny areszt. Podejrzany jednak nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił złożenia wyjaśnień.