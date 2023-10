#PomagamyiChronimy - podziękowania dla policjantów za pomoc w dotarciu do szpitala Data publikacji 31.10.2023 Powrót Drukuj W piątek (27 października) krośnieńską komendę odwiedziła Pani Aniela z rodziną, chcąc podziękować policjantom - młodszemu aspirantowi Adrianowi Sulikowskiemu oraz aspirantowi Marcinowi Kaczyńskiemu, którzy na początku października pomogli jej w szybkim dotarciu do szpitala.

„Moja wdzięczność jest ogromna, dlatego z całego serca BARDZO DZIĘKUJĘ” - to początek podziękowań kierowanych do policjantów krośnieńskiej drogówki, a w szczególności do młodszego aspiranta Adriana Sulikowskiego oraz aspiranta Marcina Kaczyńskiego. Funkcjonariusze na początku października wykonali pilotaż pojazdu do szpitala, w którym jechała Pani Aniela.

Do zdarzenia doszło dokładnie 5 października. Po godzinie 15.00 do dyżurnego krośnieńskiej jednostki zadzwoniła kobieta z prośbą o pomoc w dotarciu do szpitala w Krośnie Odrzańskim. W samochodzie jechała z 80-letnią mamą, która w związku z problemami zdrowotnymi źle się poczuła. Sytuacja była o tyle trudna, że rodzina utknęła w korku na ulicy Bohaterów Wojska Polskiego, gdzie aktualnie występują bardzo duże utrudnienia na drodze, z uwagi na wprowadzony ruch wahadłowy w rejonie mostu. Informacja natychmiast dotarła do policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, którzy tego dnia pełnili służbę na motocyklach. Przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych szybko i bezpiecznie dotarli do samochodu, w którym znajdowała się 80-latka. Z uwagi na stan wyższej konieczności, mundurowi pilotowali kierowcę przez zatłoczone ulice miasta wprost do szpitala.

W piątek (27 października) postanowiła osobiście podziękować policjantom, którzy okazali jej zrozumienie i pomoc przekazując na ich ręce kartę z podziękowaniem, miniaturowe motocykle oraz słodki upominek.



(KWP w Gorzowie Wlkp. /kp)