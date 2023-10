Szczęśliwy finał poszukiwania 38-latka, będącego w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 31.10.2023 Powrót Drukuj Gdyby nie zaangażowanie i determinacja dąbrowskich policjantów, nie wiadomo jak potoczyłyby się dalej losy 38-letniego mężczyzny, będącego w kryzysie emocjonalnym. Działania funkcjonariuszy zakończyły się sukcesem. Mężczyzna został odnaleziony. Policjanci zaopatrzyli jego rany i przekazali go medykom, którzy zapewnili mu specjalistyczną opiekę.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (29.10.2023), około godziny 20.00., na terenie gminy Szczucin. Dąbrowski oficer dyżurny Policji otrzymał zgłoszenie, że 38-letni mężczyzna najprawdopodobniej chce targnąć się na swoje życie. Zawiadamiający przekazał informację, że mężczyzna krwawi, jest w złym stanie emocjonalnym, określił też jak był ubrany oraz że uciekł do lasu. Na miejsce błyskawicznie zostali skierowani wszyscy policjanci pełniący w pobliżu służbę, którzy rozpoczęli poszukiwanie mieszkańca powiatu dąbrowskiego. Funkcjonariusze sprawdzali teren leśny oraz przyległe drogi. Po kilkudziesięciu minutach zakrwawionego mężczyznę odpowiadającemu przekazanemu rysopisowi odnalazł kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego dąbrowskiej jednostki Policji uczestniczący w działaniach. Mężczyzna szedł drogą jednej z miejscowości gminy Szczucin położonej około 3 km. od lasu. Policjant podjął rozmowę z mężczyzną, podczas której odwodził go od jego zamiarów. Jednak z uwagi na stan emocjonalny 38-latka, na miejsce zadysponowani zostali inni funkcjonariusze. Policjanci udzieli 38-latkowi pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie przekazali go zespołowi pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Pamiętajmy. Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Warto wiedzieć, jak rozwiązywać problemy lub wesprzeć innych w samodzielnym rozwiązywaniu trudności. Warto również nie wahać się i skorzystać z porady specjalisty z dziedziny psychologii, czy psychiatrii, działających m.in. w każdej poradni zdrowia psychicznego.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na:

ogólnopolski telefon zaufania 116 111, czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Połączenie jest bezpłatne;

w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje „Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie” o numerze: 800 120 226;

wsparcie oferowane jest również przez sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości;

aktualne dane dotyczące ośrodków pomocowych znajdziesz na stronie: www.pokonackryzys.pl

w sytuacji zagrożenia życia zadzwoń na numer alarmowy 112.