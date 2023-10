Policjanci z częstochowskiej drogówki zapobiegli nielegalnym wyścigom Data publikacji 31.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zabezpieczali zlot pojazdów w trakcie „Halloween z Illegal Night Częstochowa”. Na jednym z parkingów przy ulicy Bojemskiego zjechało ponad 1200 pojazdów z różnych miast, a finałem zlotu miały być nielegalne wyścigi. Za rażące naruszanie przepisów ruchu drogowego, posypały się wysokie mandaty…

W sobotę (28.10.2023 r.) o godzinie 20.00, na jednym z parkingów samochodowych przy ulicy Bojemskiego, zgromadziło się ponad 1200 pojazdów i przeszło 3 tysiące uczestników. Spotkanie to miało być zakończeniem sezonu, połączone z nielegalnym wyścigami.



Policjanci z wydziału ruchu drogowego częstochowskiej komendy przeprowadzili tam szczegółowe kontrole. Podczas ich działań wpadło dwóch pijanych kierujących, którzy stracili swoje prawa jazdy. 14 innym zatrzymano dowody rejestracyjne, a ich auta wycofano z ruchu. Mundurowi nałożyli 49 mandatów na sprawców wykroczeń drogowych. Rekordzista, który „spieszył się” na zlot, po drodze otrzymał mandat w wysokości 2.5 tys. złotych, a na jego konto wpłynęło 15 punktów karnych. Dzięki przeprowadzonym działaniom, które trwały do 1.00, nie doszło do zagrożeń na drodze.