Dzielnicowy odnalazł grzybiarza, który zgubił się w lesie Data publikacji 31.10.2023

Dzielnicowy z Przechlewa w minioną sobotę odnalazł w lesie pod Przechlewem 57-letniego mężczyznę, który w lesie najprawdopodobniej stracił przytomność, a gdy się ocknął stracił w ciemnościach orientację. Na szczęście miał ze sobą telefon, co pozwoliło odnaleźć go w nocy. Policjant zaopiekował się mężczyzną i przekazał go pogotowiu.

W minioną sobotę (28.10.2023) policjanci z Człuchowa otrzymali zgłoszenie, że mieszkaniec Przechlewa wyszedł około godziny 13.00 na grzyby do lasu w rejonie jeziora Długiego i do godziny 17.00 mimo zapadającego zmroku jeszcze nie wrócił, do domu. Z mieszkańcem Przechlewa rozmawiał brat około godziny 14.00, potem kontakt się urwał.

W Komedzie Powiatowej Policji w Człuchowie i podległych posterunkach został ogłoszony alarm i wszyscy policjanci będący na służbie pojechali do Przechlewa. Starszy aspirant Sławomir Kulas, dzielnicowy z Przechlewa, gdy tylko się dowiedział, że zaginął grzybiarz w lesie, wsiadł w swój prywatny samochód terenowy i udał się w rejon poszukiwań. Poruszając się samochodem w trudno dostępnych rejonach lasu policjant, co chwilę dzwonił na telefon zaginionego i w pewnej chwili usłyszał w lesie dzwonek telefonu. Poszedł w tym kierunku i znalazł siedzącego na ziemi zmarzniętego grzybiarza. Funkcjonariusz zaopiekował się zaginionym 57-latkiem, zabrał go do swojego samochodu, a następnie przekazał pod opiekę ratownikom medycznym z pogotowia.

Odnaleziony mężczyzna nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć, co się stało, najprawdopodobniej stracił przytomność w lesie, a jak się ocknął, to było już ciemno i całkowicie stracił orientację. W poszukiwaniach brało udział około 50 osób. Policjantów strażaków, rodzina i znajomi 57-latka. Z całą pewności dzięki osobistemu zaangażowani policjanta w poszukiwania udało się go szybko odnaleźć w nocy w lesie.