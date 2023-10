Do szpitala na policyjnych sygnałach Data publikacji 31.10.2023 Powrót Drukuj Niecodzienną interwencję podjęli policjanci z golubsko-dobrzyńskiej „drogówki”. Na jednej z ulic Golubia-Dobrzynia podjechał do nich mężczyzna, który zdenerwowanym głosem oświadczył, że jego kolega wbił sobie śrubokręt w oko. Mundurowi stanęli na wysokości zadania, włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i udzielili asysty w drodze do szpitala w Toruniu.

W piątek (27.10.2023) około godziny 15.00 do policjantów golubsko-dobrzyńskiej „drogówki” asp. Łukasza Wasilewskiego i st. sierż. Marzeny Wróblewskiej na jednej z ulic w Golubiu-Dobrzyniu podjechał mężczyzna i poprosił funkcjonariuszy o pomoc. Oświadczył, że jego 23-letni kolega może stracić oko, gdyż podczas naprawy samochodu wbił sobie śrubokręt i potrzebuje pilnej pomocy. Ze względu na to, że dyżurujący lekarz nie był w stanie pomóc poszkodowanemu, musiał samodzielnie udać się do szpitala na okulistykę do Torunia. Był to piątek i ruch na drogach był wzmożony.

Funkcjonariusze niezwłocznie powiadomili o wszystkim dyżurnego jednostki, a następnie używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, udzielili asysty w drodze do szpitala w Toruniu.

Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji funkcjonariuszy 23-latek uzyskał niezbędną pomoc lekarską. Na uwagę zasługuje fakt, że ci sami policjanci otrzymali w tym roku wyróżnienie „Kryształowe Serce” za pomoc ranionemu taksówkarzowi.

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

Pamiętajmy, że zawsze możemy zwrócić się o pomoc do policjantów, zwłaszcza gdy zagrożone jest czyjeś życie lub zdrowie.



(KWP w Bydgoszczy / kp)