Spotkanie z policjantami z Rumunii i Mołdawii Data publikacji 31.10.2023 Powrót Drukuj Servo per amikeco (Służyć poprzez przyjaźń)- to hasło wyrażone w języku esperanto przyświeca policjantom i policjantkom zrzeszonym w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji IPA. Jest to niezawisłe stowarzyszenie łączące funkcjonariuszy policji z całego świata bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku.

Zasadniczym celem stowarzyszenia jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi i emerytami w służbach policyjnych na całym świecie, a także do nawiązywania współpracy międzynarodowej i krzewienie idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia między narodami. Na Dolnym Śląsku struktury IPA rozwijają się bardzo dynamicznie. Ta aktywność powoduje, że Wrocław i inne zakątki Dolnego Śląska odwiedzają coraz częściej funkcjonariusze IPA z innych krajów.