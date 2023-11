Wybierając się na cmentarz zabierzmy ze sobą odblaski Data publikacji 01.11.2023 Powrót Drukuj Wiele osób na groby swoich bliskich wybierze się pieszo. Z uwagi na duży ruch nawet osoby zmotoryzowane będą zmuszone zostawić pojazd na parkingu i dojść kilkadziesiąt, a czasami kilkaset metrów pieszo. Przypominamy, że bez odblasków jesteśmy dla kierowców praktycznie niewidoczni! Zwracamy się z prośbą, aby wszyscy wyposażyli się w tego rodzaju elementy i dopilnowali, żeby również ich najbliżsi z nich korzystali.

Mówiąc o elementach odblaskowych warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widoczny przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

Według znowelizowanych przepisów poza obszarem zabudowanym mamy OBOWIĄZEK noszenia elementów odblaskowych, za jego nieprzestrzeganie grozi mandat do 500 złotych. Jednak to nie kary powinny nas zachęcać do noszenia odblasków, a dbałość o własne bezpieczeństwo.

Dlatego apelujemy do niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów o noszenie elementów odblaskowych nawet kiedy poruszamy się w obszarze zabudowanym, mogą to być kamizelki odblaskowe, opaski, latarki.

Pamiętajmy, że odblaski ratują życie!

mł. asp. Tomasz Nowak