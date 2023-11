Oławski policjant w dniu wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 01.11.2023 Powrót Drukuj Ponad 2,5 promila alkoholu miał w organizmie kierowca Citroena, którego zatrzymał w dniu wolnym od służby policjant z Ogniwa Ruchu Drogowego oławskiej komendy. Nietrzeźwy kierowca nie dość, że w takim stanie prowadził, to jeszcze jego samochód miał uszkodzony reflektor i brakowało mu tablicy rejestracyjnej. Policjant nie wahał się podjąć działań, które wyeliminowały z ruchu nietrzeźwego kierującego. 28-latek za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Jednym z przestępstw drogowych, które zwykle zbiera najbardziej krwawe żniwo, jest kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości. Eliminowanie takich nieodpowiedzialnych kierowców z dróg jest priorytetowym działaniem policjantów, którzy nie zawahają się podjąć działań skierowanych na poprawę bezpieczeństwa na drodze.

W środę 25 października br., będący w czasie wolnym od służby policjant z oławskiego Ogniwa Ruchu Drogowego, przebywając w miejscowości Bystrzyca na ul. Cmentarnej zwrócił uwagę na samochód osobowym marki Citroen Berlingo, który jechał szybko i nie trzymał prawidłowego toru jazdy, a do tego miał uszkodzony reflektor oraz brakowało w nim przedniej tablicy rejestracyjnej.

Podejrzenia policjanta okazały się trafne, kierowca Citroena - 28-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego, miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu.

Mężczyzna został zatrzymany, w najbliższym czasie usłyszy zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, a grozi mu kara nawet do lat 2 więzienia.

Oławscy policjanci każdego dnia udowadniają, że służba w Policji to nie zwykła praca. To misja - służba społeczeństwu i przede wszystkim gotowość, by o każdej porze dnia i nocy móc zareagować. Niezależnie, czy jesteśmy na służbie czy mamy wolny dzień, reagujemy na łamanie prawa, naruszenia porządku publicznego, ratujemy ludzkie życie – często z narażeniem własnego. Jesteś zainteresowany/na służbą w Policji? Zadzwoń i dowiedz się więcej.

asp. Aleksandra Pieprzycka