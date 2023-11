Trwa policyjna akcja "Wszystkich Świętych" Data publikacji 01.11.2023 Powrót Drukuj To już kolejny dzień policyjnej akcji „Wszystkich Świętych”. Nad bezpieczeństwem podróżujących na nekropolie czuwają patrole ruchu drogowego. Apelujemy do kierujących o rozważną jazdę, cierpliwość a także zwracanie uwagi na pieszych. Do tych z kolei apelujemy o ostrożność podczas poruszania się w rejonie cmentarzy.

Dziś święto "Wszystkich Świętych". Parkingi wokół cmentarzy od rana wypełniają się pojazdami oraz pieszymi, którzy tłumnie odwiedzają groby swoich bliskich. Nad bezpieczeństwem osób odwiedzających nekropolie czuwają policjanci, którzy kierują ruchem ulicznym.

Podczas służby mundurowi skupiają szczególną uwagę na drogi wojewódzkie i krajowe, ponieważ szczególnie dzisiaj – w dzień Wszystkich Świętych, ruch tam jest największy. Funkcjonariusze kontrolują nie tylko prędkość pojazdów, ale także sprawdzają stan trzeźwości kierujących i sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci.

Wczoraj na terenie województwa lubelskiego policjanci odnotowali 6 wypadków drogowych, w których 6 zostało rannych. Na drogach regionu doszło łącznie do 63 kolizji drogowych. Policjanci wyeliminowali z ruchu 12 nietrzeźwych kierujących.

Do kierujących apelujemy o przestrzeganie przepisów drogowych, ostrożną i kulturalną jazdę, a także stosowanie się do wydawanych poleceń funkcjonariuszy. Aby usprawnić dojazd do wielu cmentarzy została zmieniona organizacja ruchu, dlatego prosimy o zwracanie uwagi na znaki drogowe.

Apelujemy do pieszych, poruszających się po zmierzchu po drodze, o stosowanie elementów odblaskowych, także w obszarze zabudowanym. W okresie jesiennym szybko zapada zmrok, a w wielu rejonach pojawia się mgła, dlatego razem ze zniczem zabierzmy ze sobą odblask. Kamizelka, brelok czy opaska znacznie podniesie nasze bezpieczeństwo.

podkomisarz Kamil Karbowniczek