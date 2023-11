Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo podczas działań „Wszystkich Świętych 2023” Data publikacji 01.11.2023 Powrót Drukuj Przełom października i listopada to okres wzmożonego ruchu na polskich drogach. Szczególnie widoczny jest on w okolicach cmentarzy, kościołów i na trasach dojazdowych do miast. Na większą ilość pojazdów i pieszych oczywiście reagują policjanci, którzy intensyfikują swoje działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Już od wtorku dolnośląscy funkcjonariusze prowadzą wzmożone działania w ramach akcji "Wszystkich Świętych 2023". W tym czasie, gdy znacząco nasila się ruch w okolicach nekropolii, większa liczba mundurowych czuwa nad bezpieczeństwem osób podróżujących po drogach naszego województwa i odwiedzających miejsca spoczynku swoich bliskich.

W tym roku ogólnopolska akcja „Wszystkich Świętych 2023” rozpoczęła się 31 października i potrwa do 2 listopada. W tym okresie również dolnośląscy policjanci prowadzą wzmożone działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas tych szczególnych dni zadumy i pamięci o zmarłych.

Funkcjonariusze ruchu drogowego realizują czynności mające na celu ograniczenie tych zachowań na drodze, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. W celu zapewnienia użytkownikom dróg bezpiecznej podróży do miejsc docelowych i powrotu do domu oraz utrzymania płynności ruchu, mundurowi z Dolnego Śląska zwiększyli intensywność kontroli na głównych ciągach komunikacyjnych naszego województwa.

Warto pamiętać, że w okresie jesienno-zimowym pogorszeniu ulegają warunki atmosferyczne, co w połączeniu ze świątecznym wzrostem natężenia ruchu, utrudnia poruszanie się kierowcom. Mgła i padający deszcz często ograniczają nam widoczność i wydłużają czas reakcji na zagrożenie na drodze. Dostosujmy więc prędkość do panujących warunków drogowych. Warto jechać wolniej, aby bezpiecznie dotrzeć do celu swojej podróży.

Również piesi, którzy są szczególnie narażeni na udział w zdarzeniach drogowych, muszą swoim zachowaniem zadbać o własne bezpieczeństwo. Przechodzenie przez jezdnie powinno odbywać się tylko na oznaczonych przejściach dla pieszych lub wyznaczonych w tym okresie miejscach. W porze wieczorowo-nocnej poruszając się po drodze słabo oświetlonej, dla własnego bezpieczeństwa używajmy elementów odblaskowych, niezależnie czy jest to obszar zabudowany, czy nie. Na pewno „odblaski” sprawią, że będziemy bardziej widoczni dla kierowców poruszających się po drodze, a przez to zwiększy się nasze bezpieczeństwo.

Pamiętajmy, że pewne elementy związane ruchem drogowym podczas zbliżających się świąt znajdą się pod szczególnym policyjnym nadzorem.

Funkcjonariusze bezwzględnie będą egzekwować między innymi:

przestrzegania ograniczeń prędkości, zwłaszcza na obszarze zabudowanym,

stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewożenia dzieci,

od kierowców trzeźwości za kierownicą,

właściwego używanie świateł zewnętrznych pojazdów,

stosowania przez pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych.

Oczywiście policjanci objęli również swoim nadzorem te miejsca, gdzie nastąpiły zmiany w organizacji ruchu, zwłaszcza w okolicach cmentarzy i tam gdzie ruch dla pojazdów zostanie całkowicie zamknięty. W razie potrzeby mundurowi ręcznie kierują ruchem, aby nie dopuścić do zatorów i nadmiernych utrudnień.

Należy zaznaczyć, że ogół czynności podejmowanych przez policjantów ma przede wszystkim charakter pomocowy. Funkcjonariusze informują, doradzają i objaśniają wszystkie niejasności związane ze zmianami w organizacji ruchu, aby każdy mógł bezpiecznie dotrzeć w miejsce spoczynku swoich bliskich oraz bez utrudnień i w spokoju uczcić ich pamięć.

W tym szczególnym okresie we wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa zaangażowani są również policjanci z pionów prewencji i kryminalnego. Funkcjonariusze patrolują okolice cmentarzy i terenów przykościelnych. Zwiększonym nadzorem policjanci objęli także komunikację zbiorową.

Pamiętajmy, że obchody Dnia Wszystkich Świętych to także czas, kiedy musimy zachować szczególną czujność, aby nie stać się ofiarą przestępców, którzy wykorzystując wszechobecny pośpiech oraz tłok, starają się pozbawić nas wszystkiego co wartościowe.

Wybierając się na cmentarz nie zabierajmy ze sobą więcej pieniędzy, niż potrzebujemy. Nie nośmy dokumentów, gotówki, kluczy w reklamówkach czy otwartych kieszeniach odzieży. Portmonetki, portfele, telefony i karty bankomatowe, a także klucze – należy schować w zamykanej wewnętrznej kieszeni ubrania. Bądźmy uważni podczas korzystania z komunikacji publicznej, zwłaszcza przy wsiadaniu i wysiadaniu. Torebki, saszetki, plecaki powinny być zamknięte i najlepiej obrócone zapięciem do ciała, miejmy je zawsze przed sobą, trzymając w dłoni.

Nie pozostawiajmy przy nagrobkach swojego mienia bez należytego nadzoru. Czasem wystarczy chwila naszej nieuwagi np. oddalenie się od miejsca pochówku po wodę do kwiatów, aby stać się ofiarą rabusia.

Życzymy bezpiecznych podróży na groby bliskich, aby zbliżające się święta mogły być czasem zadumy i wspomnień o tych, którzy od nas odeszli.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu