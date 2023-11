„Wspomnienia fotografią pisane… Przedwojenni policjanci Północnego Mazowsza” Data publikacji 02.11.2023 Powrót Drukuj W miniony poniedziałek (30.10) w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie odbyła się uroczysta promocja książki podinsp. Piotra Mittera, Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ciechnowie. Publikacja „Wspomnienia fotografią pisane… Przedwojenni policjanci Północnego Mazowsza” jest kontynuacją książki wydanej w lipcu 2019 r. „Byśmy pamiętali, Przedwojenni Policjanci powiatu ciechanowskiego 1919-1939”.

„Pamięci Tych, co nie przeżyli. Tych, co cierpiąc przetrwali. Tych, co na zesłaniu pozostali. A w przyszłym pokoleniom pamiętali.” Słowami Barabary Janczury rozpoczyna się druga już książka podinsp. Piotra Mittera. Nowa publikacja jest kontynuacją książki wydanej w lipcu 2019 r. „Byśmy pamiętali, Przedwojenni Policjanci powiatu ciechanowskiego 1919-1939”. Jak mówi sam autor: „..to kolejna próba ocalenia od zapomnienia i jednocześnie wyraz hołdu oddanego Funkcjonariuszom Policji Państwowej, którzy pełnili służbę wczasach największej próby dla naszej Ojczyzny”.

W książce znajdziemy przedwojenne zdjęcia, reprodukcje archiwalnych dokumentów dotyczących miejscowej policji, rys historyczny formacji, wspomnienia o poszczególnych funkcjonariuszach. „Opracowanie to stanowi zbiór fotografii i wspomnień o przedwojennych Policjantach Północnego Mazowsza należących do formacji u progu jej istnienia. Wspomnienia zapisane w fotografiach dają świadectwo służby i oddania obywatelom. Są możliwością przybliżenia początków Policji, historii Policjantów, którzy ją tworzyli”, mówi podinsp. Piotr Mitter. Autor podkreśla, że książka powstała dzięki zaangażowaniu i życzliwości wielu osób, a w szczególności rodzin przedwojennych policjantów, które udostępniły swoje osobiste zapiski wspomnień, pamiętniki i fotografie, stanowiące materiał źródłowy książki.

Publikacja ta zasługuje na pochwałę ze względu na trud, którego podjął się podinsp. Piotr Mitter. Jak przyznaje, poświęcił mnóstwo czasu i energii na gromadzenie informacji o przedwojennych policjantach z terenu Północnego Mazowsza. Podkreśla też, że zawsze spotykał się z życzliwością i pomocą instytucji oraz osób, które te wiadomości posiadały. Podinsp. Piotr Mitter sam jest prawnukiem przedwojennego policjanta – Franciszka Mamaka, a w pierwszej publikacji dopingowany był przez nieżyjącego już Bohdana Żukowskiego, syna przedwojennego komendanta Posterunku Miejskiego Policji Państwowej w Ciechanowie. To dzięki jego staraniom w budynku komendy w 2016 r. odsłonięto „Ścianę Pamięci Przedwojennych Ciechanowskich Policjantów”. Opisy, wspomnienia i zdjęcia stróżów prawa z okresu międzywojennego znajdują się w holu głównym ciechanowskiej komendy. Każda fotografia to osobny życiorys, to dzieje życia konkretnego człowieka, który, aby strzec porządku w państwie i bezpieczeństwa obywateli, stawiał na szali swoje zdrowie, a nawet życie.

Zdaniem autora: „…ważne jest zachowanie i uszanowanie pamięci o naszych poprzednikach, którzy z pełnym poświęceniem spełnili zaszczytny obowiązek wobec Ojczyzny”.

Serdecznie gratulujemy podisnp. Piotrowi Mitterowi ogromnego zapału, zaangażowania i trudu włożonego w zapoznanie naszej lokalnej społeczności z historią policjantów Północnego Mazowsza!

Wszystkich zainteresowanych losami przedwojennych stróżów prawa zapraszamy do odwiedzania profilów na Facebooku: „Przedwojenni Ciechanowscy Policjanci” oraz „Wojenne losy Mamaków”.

asp. Magda Zarembska