Wyjątkowe podziękowanie za zaangażowanie policjanta Data publikacji 02.11.2023 „Powinno się przyjść nie tylko jak ma się problem, ale również wyrazić wdzięczność…" – to słowa podziękowania od starszej Pani dla świebodzińskiego policjanta. Ten mimo, iż nie doszło do żadnego przestępstwa zaangażował się w pomoc jej w trudnej sprawie i wskazał, jak rozwiązać problem pomógł. Starszemu aspirantowi Pawłowi Urbankowi gratulujemy postawy, a Pani dziękujemy za takie miłe słowa.

Chęć niesienia pomocy to najważniejsza z motywacji. Wykazał się nią świebodziński policjant, starszy aspirant Paweł Urbanek. Podczas jego dyżuru do komendy zgłosiła się starsza kobieta. Problem z jakim przyszła okazał się nie być czynem zabronionym, ponieważ omyłkowo, na zły numer konta dokonała przelewu. Kobieta bardzo martwiła się, ponieważ taka pomyłka bardzo uszczupliłaby jej budżet. Policjant spokojnie i powoli wytłumaczył kobiecie jak powinna postąpić i co zrobić z zaistniałą sytuacją, ponieważ osoba, która otrzymała pieniądze, jeśli dostanie informacje z banku o zaistniałej pomyłce i nie zwróci pieniędzy, wtedy dokona przestępstwa przywłaszczenia.

O całej sytuacji policjant pewnie by zapomniał gdyby nie fakt, że kilka dni później ta sama kobieta stawiła się na komendzie z… kartką i podziękowaniami. Pani powiedziała, że: „Ten policjant bardzo mi pomógł, nie wiedziałam co robić, a dzięki jego radom, pieniądze już wróciły na moje konto. Jestem mu bardzo wdzięczna i przyszłam bo uważam, że powinno się przyjść nie tylko jak ma się problem, ale również wyrazić wdzięczność i podziękować”. To bardzo miłe i motywujące słowa, które dla każdego policjanta są największą nagrodą, za wykonaną pracę.